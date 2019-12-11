أدان البيان الختامي للجولة الـ14 لصيغة (أستانا) للدول الضامنة حول التسوية السورية، والتي عقدت بالعاصمة الكازاخية، الهجمات الإسرائيلية على سوريا، معتبرا أنها تقوض السيادة السورية وسيادة الدول المجاورة لها.

وجاء في البيان، اليوم الأربعاء، "ندين الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا في انتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والتي تقوض سيادة سوريا والدول المجاورة وتعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر".

وأضاف: "أن الدول الضامنة تعرب عن معارضتها للمصادرة غير المشروعة لعائدات النفط السورية ونقلها"، مؤكدا أن هذه العائدات ينبغي أن تعود إلى سوريا.

ودعت الدول إلى ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم، مشددين على الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وشروط مسبقة.

وأكد البيان، أن الدول الضامنة لصيغة أستانا ترفض خلق واقع جديد في سوريا بذريعة مكافحة الإرهاب بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، معربا عن عزم الدول الضامنة على الوقوف ضد الأعمال الانفصالية، التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.

ودعا البيان الختامي إلى ضرورة تهدئة الأوضاع على أرض الواقع في سوريا من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن منطقة إدلب.