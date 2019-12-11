قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ضرورة مهمة من قبل أداء الحكومة خلال المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن وجود القيادة المناسبة بالمكان المناسب ضرورة بطبيعة الحال وعلى الحكومة أن تعي ذلك الأمر بكل جدية.

وأضاف عامر أن الإصلاح الإداري من المهام التي يجرى وضعها بكل جدية على أولويات الحكومة واختيار القيادات لا بد أن يكون بدقة من أجل الوصول لرؤى فاعلة في المجتمع وتحقق النهوض المطلوب.

وأكد أن الخطوط العامة لبيان الحكومة تدعم رؤى التنمية وبناء مصر الحديثة، مؤكدا أنه لا يوجد ملائكة تعمل على الأرض لكن منهم الصالح والطالح، وبالتالي فإن الإصلاح الإداري يحقق التطلعات المطلوبة، والتوصيات التي يضعها النواب لا بد أن تكون في الاعتبار من قبل الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة، الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، في ٨ أكتوبر الماضي، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب.