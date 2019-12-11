ظل قرابة الـ69 عاما يرفع الأذان بشكل منتظم رغم فقده البصر واليوم فقط توقف صوته عن رفعه، فقد توفي الشيح فهمي بسيوني السكري، مؤذن مسجد أبوالحجاج بقرية شباس الشهداء التابعة لإدارة أوقاف عن عمر يناهز 83 عاما.

"تربيت على صوت رفع الآذان من الشيخ السكري" هكذا أكد أحمد الشرقاوي، أحد أبناء القرية، وقال إنه كان يصعد مأذنة المسجد ليؤذن كل الفروض قبل دخول الكهرباء للقرية، ليسمع معظم أنحاء القرية صوته العذب الجميل.

وتابع الشرقاوي، أن الشيخ رغم تعبه وما حل به كان يذهب للجلوس للمسجد ويرفع الأذان، وكان له صوت مميز يعرف به، وصعد الشيخ، مأذنة المسجد لأول مرة وعمره قرابة الـ14 عاما، وظل يأذن حتى توفاه الله صباح اليوم.