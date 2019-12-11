وفاة طالبة داخل مدرسة ثانوية بالمحلة

شهدت مدرسة الصنايع الثانوية التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة وفاة الطالبة منة الله محمد، الطالبة بالصف الثاني، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة ونقلت بسببها إلى مستشفي المحلة العام لإجراء الكشف الطبي قبل تسليمها إلى ذويها.

وكانت غرفة العمليات بديوان التربية والتعليم بطنطا، تلقت إخطارا من محمد فاروق مدير إدارة غرب المحلة، يفيد بتعرض الطالبة المذكورة لأزمة قلبية مفاجئة أثناء جلوسها برفقه زملائها خلال فعاليات اليوم الدراسي بمدرسة الصنايع بنات.

في ذات السياق، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته إلى المهندس ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية، بضرورة متابعة أليات مساعدة أسرة الطالبة المتوفاة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية مع ذويها وتقديم واجب العزاء لأفراد عائلتها.

وكشفت مصادر داخل المدرسة أن الطالبة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة خلال فعاليات اليوم الدراسي، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المحلة العام قبل تسليمها إلى ذويها. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.