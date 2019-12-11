أصيب شاب في العقد الثاني من عمره ببتر بقدميه لتعرضه للدهس أسفل عجلات قطار "طنطا – المنصورة"، خلال عبوره قضبان السكك الحديدية بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى بالغربية، وجرى نقل الشاب مصاب بواسطة سيارة إسعاف بقسم الاستقبال والطوارىء بمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثانِ المحلة يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بإصابة شخص صدمه قطار "طنطا – المنصورة".

وكشفت التحريات الأمنية عقب الفحص أن المصاب شاب "م. ن" في العقد الثاني من العمر، وجرى نقله للمستشفى لإسعافه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.