اعتمد مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، في اجتماعه، زيادة قيمة معاشات أعضاء الجمعية العمومية بقيمة 10% بداية من شهر يناير المقبل.

وناقش الاجتماع جميع الميزانيات السابقة التى لم تناقش، وجميع البنود الواردة فى الميزانية الحالية، وقام النقيب والمجلس بتوجيه الشكر والثناء للفنان منصور هندي رئيس لجنة العمل، على المجهود الذي قامت به اللجنة خلال الفترة الأخيرة من هيكلة للجنة العمل وزيادة في إيراداتها.

وشدد نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر على أن مجلس النقابة الحالى يبذل أقصى ما في وسعهم لتحقيق صالح الأعضاء وحل كافة مشكلاتهم وعلى رأسها معاش وودائع النقابة ومشروع العلاج.

وتوجه شاكر بالشكر لكافة أعضاء المجلس والجمعية العمومية على جهودهم، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد تطورا في العمل النقابي بما يصب فى صالح الأعضاء، مشيرا إلى أنه يثق فى مجلسه الموقر لأنهم قادرون معا على تحقيق المزيد من التقدم.