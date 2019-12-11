قرر أيمن الكاشف، مدير إدارة ناصر التعليمية، استبعاد مسؤول الأمن بمدرسة محمد أنور السادات، بقرية بهبشين، من عمله، ونقله إلى مدرسة أسامة بن زيد الإعدادية، لتركه مكان عمله وتركه الباب مفتوحا أمام التلاميذ ما أتاح لهم الخروج بسهولة، مع فتح تحقيق مع الإشراف اليومي لعدم تفعيلهم دورهم الإشرافي.

حيث فوجئ مدير الإدارة خلال تفقده لمجمع المدارس الابتدائية بقرية بهبشين التابعة للإدارة، بخروج تلميذين خارج المدرسة أثناء سير اليوم الدراسي للشارع قبل أن يصطحبهما إلى مدرستهما مرة أخرى، وتبين أن التلاميذ كانوا في طريقهم لشراء أطعمة لهم من أحد المحال التجارية المجاورة للمدرسة.

جاء ذلك خلال تفقده عددا من مدارس الإدارة، لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى انتظامها داخل المدارس.

وفي سياق آخر قرر مدير إدارة ناصر التعليمية إحالة موجه بمدرسة إلى التحقيق بالشؤون القانونية لتركه المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي بالمخالفة لتعليمات خط السير المخصص له، وفاجئ الكاشف مدارس بني عدي الابتدائية المجمعة 2، وعمر بن الخطاب الثانوية بقرية بني عدي، لمتابعة المدارس فنيأ وإداريا ومتابعة الطلاب داخل الفصول ورياض الاطفال، والمكتبات والمعامل وجداول تشغيلهم، وحجرات المجالات والاقتصاد المنزلي.