أصيب بنزيف في المخ.. والدة طفل تستغيث بالصحة: عايزة أنقذ ابني

استغاثت حنان توفيق والدة الطفل "فارس"، بوزارة الصحة والسكان، بضرورة تدخلها لإنقاذه عن طريق علاجه على نفقة الدولة، جراء إصابته بنزيف في المخ، مؤكدة أن الإصابة منذ شهرين، إلا أن اكتشافها جاء متأخرًا.

وأضافت "توفيق" خلال مداخلة هاتفية لها، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن القسطرة التشخيصية التي يحتاجها ابنها، غير متوفرة بمستشفى عين شمس التخصصي، موضحة ذهابها إلى مستشفى الحسين الجامعي، وأكدوا أن هناك تأخر في استلام قسطرة المخ: "أنا خايفة ابني يحصله حاجة عليه بسبب التأخير".

من جانبه، طلب الدكتور أيمن صالح، مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس التخصصي من الأم، تحضير الأوراق والإشاعات الخاصة بالحالة، والذهاب له يوم السبت المقبل، وسيجري حل تلك الأزمة في خلال أيام، بعد عرض الأوراق والإشاعات والتأكد منها.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة بالبرنامج، أن من يصاب بنزيف في المخ، يجب مكوثه لفترة قبل إجراء أي عملية جراحية، حتى يكون أفضل حالة له، أثناء إجراء العملية، موضحًا أن القسطرة التداخلية للمخ، تخصص دقيق للغاية، ويحتوي المستشفى على جهازين لآداء تلك الخدمة، ولكن من الممكن وجود تأخر لمدة 10 أيام، في توريد مستلزمات القسطرة في المخ.