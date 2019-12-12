رغم عدم تشكيله، حتى الآن، ائتلافا يؤمن لحكومته أغلبية برلمانية، كلّف العاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، أمس الأربعاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز، تشكيل حكومة جديدة.

جاء تكليف العاهل الإسباني، بعدما استقبل ممثلي الأحزاب في القصر الملكي، عملا بالعرف المتّبع بعد الانتخابات، حيث كلّف الملك الزعيم الاشتراكي، بتشكيل حكومة تحظى بدعم كاف يخوّلها الحكم، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب ميريتسيل باتيت.

وقال "سانشيز" في مؤتمر صحفي "إنها مهمة أقبلها بفخر، بمسؤولية وبامتنان كبير للشعب الإسباني".

وفاز الحزب الاشتراكي، برئاسة بيدرو سانشيز، بـ120 مقعداً، بعدما كان يشغل 123 مقعدا، فيما تقدّم محافظو الحزب الشعبي من 66 إلى 88 مقعداً، وزادت مقاعد حزب فوكس اليميني المتطرّف، من 24 إلى 52 مقعداً، متقدِّماً على حزب بوديموس "يسار راديكالي" الذي تراجع من 42 إلى 35 مقعداً.

وبعد مرور يومين على الانتخابات، وقّع الاشتراكيون اتفاقا مع اليسار الراديكالي لتشكيل ائتلاف حكومي غير مسبوق في تاريخ إسبانيا المعاصر، إلا أن هذا الاتفاق لا يمنح الائتلاف الحكومي الغالبية المطلقة في البرلمان المؤلف من 350 نائبا، والتي تخوّله نيل الثقة وتمنح "سانشيز"، ولاية جديدة في رئاسة الحكومة، وهو بالتالي بحاجة لتأييد أحزاب أصغر.

ويجري الاشتراكيون، منذ أسابيع محادثات مع الحزب الانفصالي "اليسار الجمهوري لكاتالونيا" لم تثمر بعد عن نتائج، ويطالب "اليسار الجمهوري لكاتالونيا" بالسماح بإجراء استفتاء على استقلال كاتالونيا ملزم قانونا، وهو ما ترفضه الحكومة المركزية في مدريد.