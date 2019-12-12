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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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الداخلية تحتفي بالأطفال ذوي الهمم ضمن احتفالاتها بأعياد الطفولة

الداخلية تحتفي بالأطفال ذوي الهمم ضمن احتفالاتها بأعياد الطفولة

ضبط 1824 مخالفة مرورية في حملة على الطريق الزراعي بالقليوبية

ضبط 1824 مخالفة مرورية في حملة على الطريق الزراعي بالقليوبية

رئيس الوزراء والرئيس السنغالي يتفقدان مجمع بنبان للطاقة بعد قليل

رئيس الوزراء والرئيس السنغالي يتفقدان مجمع بنبان للطاقة بعد قليل

إصابة عامل صدمته سيارة أثناء صيانته كوبري النيل ببني سويف

إصابة عامل صدمته سيارة أثناء صيانته كوبري النيل ببني سويف

سفيرة منظمة المرأة بكندا تعبر عن سعادتها باهتمام السيسي بتمكين النساء

سفيرة منظمة المرأة بكندا تعبر عن سعادتها باهتمام السيسي بتمكين النساء

باحثون: الاحتباس الحراري العالمي قد يسهم في تقلص عدد الطيور

باحثون: الاحتباس الحراري العالمي قد يسهم في تقلص عدد الطيور

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مع سقوط أمطار غزيرة.. كيف تتجنب الصعق بالكهرباء؟

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الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

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