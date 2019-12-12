قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية إنّه لا يوجد دولة في العالم تشهد انخفاضا في رقم الدين العام لديها، لكنّ الانخفاض يكون في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنّ مصر نجحت في خفض مديونيتها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف كوجك أنّ مصر تحتل المركز الأول بين 50 من الدول الناشئة، ومن بين الـ50 دولة هناك 6 دول فقط نجحت في خفض نسبة الدين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومي والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.