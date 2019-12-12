شهد وزيرا النقل والمالية وبحضور بيتر تيفاك سفير المجر في القاهرة وسفتيلانا سوبوفا القائم بأعمال السفارة الروسية بالإنابة، وقيادات شركة ترانسماش هولدينج الروسية، وممثل التحالف الروسي المجري مراسم توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بعقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وجرى توقيع الاتفاقية بين هيئة السكك الحديدية وكلا من بنك الاستيراد والتصدير المجري وبنك الاستيراد والتصدير الوطني، المتخصص (أكسيم بنك روسيا).

ووقع عن الجانب المصري المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية وعن البنك المجري ستيفان اتيلا نائب رئيس مجلس إدارة البنك وفيكتور بيركي مدير تمويل الصادرات بالبنك، وعن البنك الروسي رومان يورنيفيتش القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

وقال وزير النقل إن توقيع اتفاقية التمويل المادي للصفقة خطوة هامة في الإجراءات الخاصة بالصفقة الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، مضيفا أن العربة النموذج الأولى حاليا في المجر والثانية في الطريق إليها ليتم اختبارهما في المجر للحصول على شهادة الأمان الأوروبية وبعدها يتم إرسالهما إلى مصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدا لتوريد أول دفعة 60 عربة، بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة ومن المقرر وصولها خلال شهر مارس المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين.

وأكد وزير النقل على ضروة أن يكتمل توريد 180 عربة جديدة قبل 30 يوينو 2020، مشيرا إلى ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب.

وأشار إلى اهتمام وزارة النقل، بتدعيم أسطول عربات الركاب من خلال هذه النوعية من الصفقات، بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي.

"500 درجة ثالثة مكيفة" خدمة جديدة تقدمها السكة الحديد

وأضاف الوزير أن الصفقة تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة)، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأشار إلى أن القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة سيتم نقلها للعمل على خطوط الضواحي، بعد توريد العربات الجديدة، بدلاً من قطارات الضواحي الحالية ذات اللون الأصفر التي ستخرج من الخدمة تماماً، مضيفاً أن عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة (300 عربة) التي سيجري توريدها ضمن التعاقد الجديد ستعمل محل بعض القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة وفقاً لخطة إحلال وتجديد واسعة لأسطول هيئة سكك حديد مصر من عربات الركاب.

وأشار إلى أن الصفقة ستسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب، خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان.

وأضاف أن جميع هذه الإجراءات والمشروعات التي تنفذها الوزارة، سينتج عنها تحسن نوعي وطفرة في مستوى الخدمة بالسكة الحديد، بجانب زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات، ومساعدة الوزارة في الاتجاه نحو تحقيق التعادل بين إيرادات المرفق ومصروفاته.