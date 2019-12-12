مسؤول أممي: مفهوم السلام المستدام فرض نفسه على العديد من السياسات

قال أوسكار فرنانديز طارانكو، مساعد الأمين العام لدعم السلام في الأمم المتحدة، إن مفهوم السلام المستدام كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، فرض نفسه على العديد من الأطر والسياسات والاعتبارات المحتملة.

وأضاف "طارانكو"، خلال كلمته بجلسة "دور التمويل الرقمي والشمول المالي في استدامة التنمية والسلام"، ضمن فعاليات منتدى أسوان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم بحاجة إلى المزيد من الاستراتيجيات الشاملة والمدمجة لمعالجة مواصلة السلم، مؤكدا أن بناء السلام ليس أمرًا يمكن حدوثه في أعقاب الصراعات، لكن بناءه هو أمر مهم كإنذار مبكر وتوقع الأزمات التي يمكن حدوثها.

وتابع المسؤول الأممي، أن التنمية تأتي ضمن جوهر حلول الصراعات وخبرات البلدان، حيث من الهام إقرار تكلفة الاستجابة إلى الصراعات حيث يمكنها الأخذ من الموارد التي مازال العالم في حاجة إليها كي يقوم بالتنمية.

ولفت "طارانكو"، إلى أن بناء السلام ليست مسألة فنية، بينما يتطلب الصراع والعنف تنفيذ التنمية بشكل جذري، ويجب التركيز على حلول الإدماج لكل من المرأة والشباب في عمليات القيام بالتنمية.

واستكمل قائلا إن الشراكة تعد جزءا ديناميكيا من أعمال الأمم المتحدة، حيث إن مفوضية بناء السلام باتت كجسر بين مجلس الأمن والمجلسين الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لافتًا إلى أنه هناك 42 توصية لبناء السلام.

وواصل إن النفقات السنوية للبحر المتوسط تصل إلى 1.7 تريليون دولار، حيث قام الأمين العام للأمم المتحدة بمناشدة خاصة لخفض هذه الأموال.

وانطلقت النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال قمة سوتشي التي عقدت في روسيا أكتوبر الماضى، إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.