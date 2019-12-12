انعقدت الجولة الأولى للمشاورات السياسية المصرية السريلانكية بالقاهرة، اليوم، بمقر وزارة الخارجية، حيث ترأس الجانب المصري السفير الدكتور هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، في حين ترأس الجانب السريلانكي وكيل أول وزارة الشئون الخارجية رافيناسا أرياسيندا.

تناولت أعمال جولة المشاورات استعراض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن بحث أفق وسبل التعاون المشترك الممكنة خلال الفترة المقبلة، سعيًا لترفيع مستوى التعاون بين الجانبين بما يتلاءم مع العلاقات الثنائية السياسية والتاريخية الوثيقة، وخاصة في مجالات البحث العلمي والتجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والتعاون الثقافي.

تطرقت المشاورات أيضاً لتبادل الرؤى بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل التنسيق في المحافل الدولية والأممية.