أعلن المجلس الأعلى للثقافة، موعد انتهاء التقديم لجوائز الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية لعام 2020، حيث ينتهي 31 ديسمبر الجاري، وتصل قيمة الجائزة إلى 50 ألف جنيه للفائز، وتستعرض "الوطن" مجالات الجائزة وشروط التقدم إليها، وفق الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للثقافة:

مجالات جوائز الدولة التشجيعية 2020

- الفنون: وتشمل "فن التصوير، الجرافيك، العزف على آلة الكونترباص، نقد مسرحي، تصميم ديكور مسرحي، النشر المعماري والعمراني، دراسة على الآلات الموسيقية الشعبية، الموسيقى التصويرية للفيلم الروائي الطويل".

- الآداب: وتشمل "دراسة في شعر النهضة في مصر، استلهام التراث في الرواية المعاصرة، ديوان شعر فصيح، ديوان شعر عامي، رواية خيال علمي، مجموعة قصصية، ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية، رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة في مجلة أو كتاب".

- العلوم الاجتماعية: وتشمل "علم الاجتماع، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة وعلم النفس، الآثار، الثقافة العلمية، الإعلام، التربية".

- العلوم الاقتصادية والقانونية: السياسات المالية وأثرها على الآداء الجاري للاقتصاد المصري، دور صناعة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسات أفريقية، الاستراتيجية والأمن القومي، القانون الخاص، القانون العام، ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز".

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لجائزة الدولة التشجيعية

- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية.

- أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة.

- تقديم المتسابق 4 نسخ من إنتاجه المشارك به في المسابقة.

- لا يجوز للمتقدم الانسحاب بعد انتهاء الموعد المحدد للتقدم.

- تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج المقدم.

- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفروع.

- ألا يزيد سن المتقدم للجائزة عن 40 عاما عند الإعلان عنها.

الشروط الواجب توافرها في الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية

- أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية تظهر فيه دقة البحث وأصالته.

- أن يضيف إلى العلم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن بشكل خاص والإنسانية بشكل عام.

- أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض على ذلك ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان.

- ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل جوائز الدولة ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها الدولة ذات قيمة.

- ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية او جائزة أخرى وأن يذكر المتسابق ذلك صراحة في الطلب المقدم منه.