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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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مبعوث أمريكي: إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب يحتاج إلى وقت

مبعوث أمريكي: إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب يحتاج إلى وقت

"النجاح والسلام".. شجرة الكريسماس تسجل أمنيات المشاركين بمنتدى الشباب

"النجاح والسلام".. شجرة الكريسماس تسجل أمنيات المشاركين بمنتدى الشباب

ملك المغرب يدعو لاعتماد خارطة طريق للاستفادة من ثروات العالم الإسلامي

ملك المغرب يدعو لاعتماد خارطة طريق للاستفادة من ثروات العالم الإسلامي

فيديو لـ"الإفتاء" يوضح مفهوم مصطلح "الإسلاموفوبيا"

فيديو لـ"الإفتاء" يوضح مفهوم مصطلح "الإسلاموفوبيا"

حملة لرفع الإشغالات بالزرقا وتحرير محاضر بيئة للمخالفين

حملة لرفع الإشغالات بالزرقا وتحرير محاضر بيئة للمخالفين

قل ولا تقل.. كيف تدعم من حولك نفسيا؟

قل ولا تقل.. كيف تدعم من حولك نفسيا؟

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رعدية على بعض المناطق.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

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تشير لـ القرين.. قصة "الكا" التي تعلو رأس "تمثال رمسيس الثاني"

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