حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة المخرج أشرف فايق الاحتفال بعرض فيلمه الروائي القصير الأول "أسانسير خمس نجوم" الذي تم إنتاجه عام 1999، وذلك بقصر السينما في جاردن سيتي.

"أسانسير خمس نجوم" شارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم محمد رياض، عبير صبري، عزت أبو عوف ،رجاء الجداوي، فؤاد خليل وغادة إبراهيم .. ومن تأليف أحمد عبد الله وساعد في الإخراج نشأت عبد اللطيف محمد لطفي و طلعت زكريا و طارق فؤاد و يوسف عيد و محمد شرف .

كان ضمن الحضور بالعرض الخاص للعمل المخرج محمد فاضل، سهير رجب، حسن حامد، سميحة دحروج، مهندس الديكور خالد أمين ورأفت وطارق الميهي.

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