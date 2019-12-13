"الأوقاف" تطلق 63 قافلة دعوية تفعيلا لمبادرة "أسيوط بلا ثأر"

أطلقت مديرية الأوقاف بأسيوط 63 قافلة دعوية كبرى جابت مختلف أرجاء المحافظة، وذلك تفعيلا لمبادرة "أسيوط بلا ثأر" التي أطلقتها محافظة أسيوط بالتنسيق ومديرية الأوقاف بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وقال الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن القوافل جابت مختلف الإدارات الفرعية بواقع 3 بكل إدارة تحت عنوان "الدين المعاملة".

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القوافل الدعوية مستمرة و ستجوب جميع قري ونجوع المحافظة، لتصبح أسيوط بلا ثأر وليعم الأمن والأمان والسلم والسلام جميع ربوع المحافظة.

وكانت محافظة أسيوط أطلقت مبادرة أسيوط بلا ثأر بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع، لإنهاء النزاعات والخصومات الثأرية بين العائلات والقضاء على العادات والموروثات الخاطئة.