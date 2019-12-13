الموافقة على قانونين و9 اتفاقات.. حصاد مجلس النواب خلال أسبوع

شهد مجلس النواب هذا الأسبوع زخما ونشاطا مكثفًا، إذ تضمن الموافقة على قانونين و9 اتفاقات تراخيص بترول وغاز، ولقاء ممثلي آلية مراجعة النظراء في أفريقيا والرجل الرابع في هرم السلطة في فيتنام، إلى جانب استقبال طلبة المدارس والجامعات لترسيخ الثقافة البرلمانية، وكذا الجلسة الرقابية بحضور وزيرة الثقافة.

التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الشخصيات البارزة والتابعة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء إبراهيم جمبارس، والوفد المرافق، مؤكدا أن مصر حققت خطوات واسعة في مجال الحوكمة والإدارة الرشيدة.

وأكد حرص مصر على المشاركة في الاجتماعات الخاصة بالآلية، وأن مصر مقبلة على مرحلة اللامركزية التي تحافظ على سلامة الدولة، وتضمن وصول الخدمات والمرافق للمواطن في أبعد نقطة، من خلال إقرار قانون الإدارة المحلية المنتظر مناقشته قريبا في مجلس النواب.

من جانبه، أكد جمباري أن التقرير الذاتي الخاص بمصر سيجرى مناقشته في فبراير 2020 في اجتماع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ألتقى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي فام مينه شين.

وقال إننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية المصرية الفيتنامية، بما يتماشى مع العلاقات المتميزة بين بلدينا، وحجم وثقل البلدين إقليميا ودوليا، كما نسعى لتعزيز التعاون مع فيتنام فى المجالات كافة، خصوصًا على الصعيد البرلماني، ولدينا جمعية صداقة برلمانية مع البرلمان الفيتنامي.

وأضاف فام مينه شين أن وجود البرلمان المصري وانتظام أعماله من عوامل الاستقرار المهمة لمصر، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين برلماني البلدين في المحافل الدولية.

وحرص الدكتور علي عبدالعال على استقبال عدد من طلبة المدارس والجامعات سواء في مكتبه أو بحضور جانب من الجلسات العامة للمجلس؛ لترسيخ الثقافة البرلمانية لإطلاعهم على الإجراءات الإدارية والقانونية التي يدار بها مجلس النواب، وتعريفهم بتاريخ الحياة البرلمانية في مصر .

حصاد جلسات المجلس النواب

- في بداية الجلسة برئاسة الدكتور علي عبد العال عرض 55 طلب مناقشة عامة مقدمة من السادة النواب بشأن سياسة الحكومة لتحديد موعد لمناقشتها.

- وافق المجلس من حيث المبدأ وفي المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

- وافق المجلس من حيث المبدأ وفي المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

- أعلن المجلس خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي الذي وافته المنية، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات التكميلية.

- وافق المجلس في جلسته العامة على 9 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب والبحث عن البترول والغاز.

- كما وافق المجلس على إحالة عدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

- ناقش المجلس عددا من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المواطنين.

وافق المجلس بالإجماع على عدم مناقشة البيانات العاجلة بغير حضور الوزراء، وكلف الأمانة العامة للمجلس بإخطار الحكومة بالبيانات العاجلة قبل إلقائها في المجلس بـ 48 ساعة.

- ناقش المجلس طلبات الإحاطة وطلب مناقشة عامة الموجهة من النواب إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بشأن تراجع الدور الثقافي لهيئات قصور الثقافة والمسارح والأنشطة المختلفة للمكتبات في المحافظات القرى والنجوع.

- أعلن علي عبدالعال خلو مقعد النائب أحمد شرموخ في المنيا.

أبرز الرسائل التي وردت في الجلسات

- الدكتور عبد العال يطالب الحكومة بسرعة تحديد موعد نظر بعض الاستجوابات المقدمة من النواب، خلال أسبوع ، ويؤكد: "لن نقبل بغياب الوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب".

- على الحكومة تقديم قانون متكامل لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، تتبع وزارة التخطيط خلال 15 يوما، بعد تعدد شكاوى المواطنين من المعاملة في مكاتب الشهر العقاري.

- إنشاء الصناديق الخاصة يجب أن يكون وفقا لقواعد معينة.

- طرح الحكومة لـ "سندات دولارية" لا يخالف الدستور ، وأن قانون ربط الموازنة العامة الذي وافق عليه المجلس وأصبح قانونا من قوانين الدولة يسمح لوزير المالية بطرح سندات دولارية في الداخل والخارج لسد عجز الموازنة، وأن البرلمان لن يسمح بأي مخالفة أو إنحراف عن الدستور.

- الدعم حق للمواطنين ويجب أن يصل لهم بكرامة، فهذا حق من حقوق الإنسان.

- وتعليقا على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة السراج، فإن مصر لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء من يهدد الأمن القومي لمصر، وأن السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي مرحب به دوما في مجلس النواب المصري.

- على الحكومة سرعة حل مشكلة نقص عدد الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية.