يستمر توقف حركة الصيد والملاحة ببوغاز البرلس لليوم الثاني على التوالي، رغم التحسن النسبي في درجات الحرارة وحالة الطقس، إلا أن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية بسبب سوء الأحوال الجوية، أدى لتوقفه ورست أكثر من 400 مركب على أرصفة الميناء.

وقال العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد بالبرلس، إن توقف أعمال الصيد والملاحة البحرية جاء لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية بسبب سوء الأحوال الجوية، مضيفا أن الصيادين أحجموا عن الصيد نظرا لسوء الطقس.

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تحسناً نسبياً في حالة الطقس ودرجات الحرارة، مع استمرار حالة الطوارئ وفقاً لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم، حيث أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، وأجهزة المحافظة تواصل جهودها في رفع مخلفات الأمطار والاشغالات والقمامة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، ورفع درجة الطوارئ بكافة الأجهزة، مع انعقاد دائم لغرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف أولا بأول.