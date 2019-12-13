القبض على شخصين بحوزتهما 12 طربة حشيش و400 قرص مخدر بقنا

تمكنت مباحث مديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، من ضبط شخص وسائق، بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، من خلال نصب أحد الأكمنة على الطريق الزراعي قنا – دشنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد، بضبط "شمندي .ج.ف"، 27 عامًا، مقيم الحميدات، و"طلعت.س.ح.م"، 36 عامًا، مقيم مركز شرطة سوهاج – القرنطة غرب، أثناء قيادتهما سيارة رقم (8242- ص أ ف) من خلال نصب كمين متحرك لهما أمام قرية البيجية على الطريق الزرعية، وذلك بعد ورود معلومات بقيام المتهم الأول بالاتجار في المخدرات.

وبعد تفتيش السيارة عثر بحوزتهما على 12 طربة حشيش و400 قرص مخدر و1025 جنيه وتليفون محمول، واعترف المتهم الأول بالقيام بالاتجار في المخدرات وكان بصد توزيع هذه الكمية على عملائه في مركز قنا.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيق.