"صوت الحب والسلام"، هكذا تم تقديمها لافتتاح فعاليات مسرح شباب العالم بشرم الشيخ، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة جنسيات من مختلف بلدان العالم.

هي رولا زكي، المطربة الشابة التي بدأت رحلتها منذ عمر صغير، وقدمت أغاني بـ14 لغة مختلفة، "كنت فخورة باختياري لافتتاح فعاليات مسرح شباب العالم، هذا وسام على صدري، وسعيدة بالغناء أمام الرئيس السيسي وأمام كل هذه الجنسيات المتنوعة التي تمثل مختلف بلدان العالم".

الأغنية التي قدمتها رولا حملت اسم "بناة الأهرامات"، توضح أن اختيار الأغنية كان مقصودا في هذا الحفل الكبير، وتضيف: "من حقنا نفتخر بحضارتنا وتراثنا، ويجب أن نقدم فناً يعيد التاكيد على الهوية المصرية ويعكس عظمة مصر أمام العالم".

وغنت رولا في الاحتفال بميلاد الملكة إليزابيث في السفارة البريطانية بالقاهرة عام 2005، وحصلت على تقدير لجنة التحكيم والمركز الثاني في الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب المصرى الشهير ستار ميكر في يناير 2003، كما فازت بالجائزة الكبرى في مهرجان القاهرة الدولي للأغنية.

كما غنت في افتتاح IAA بالقاهرة في مايو 1999، وحصلت على جائزة آريون للموسيقى عن أفضل صوت عام 1991، وجائزة أفضل مطربة من مهرجان كرين للموسيقى الشبابية عام 1985.

وشهدت مدينة شرم الشيخ بسيناء اليوم، 13 ديسمبر، افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

ويضم مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم.

ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها، كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين.

ومن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية. كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.

جدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.