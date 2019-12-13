قال محمد يوسف أحد الشباب المشاركين في مؤتمر "شباب العالم" الذي يبدأ غدا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، إن التنظيم للمؤتمر يتم على أعلى مستوى.

وأضاف يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ردود الأفعال من جانب أصدقائه الذين شاركوا في النسخ السابقة من مؤتمرات الشباب جيدة للغاية، وأشادوا بالتنظيم.

وتابع أنه لا تواجد واسطة في اختيار الشباب المشاركين في مؤتمر شباب العالم، موضحا أنه لم يتم قبوله في نسخة العام الماضي وتم قبول حضوره في نسخة العام الحالي من مؤتمر الشباب.

إحدى المشاركات بمؤتمر شباب العالم: لم أحضر منتدى بهذا الحجم

وقالت يوليا إحدى الفتيات الأوكرانيات المشاركات في مؤتمر "شباب العالم" إنها تشارك لأول مرة في مؤتمر ضخم مثل هذا المؤتمر من قبل.

وأضافت أنها شاركت في بعض المحافل والمنتديات في أوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت أنها ستروج للممنتدى، وقامت بالاشتراك في المنتدى بعد أن كانت تعمل مع الإدارة الإفريقية في إطار العمل في جامعتها وبحثت ووجدت المنتدى وقمت بالاشتراك به.

إيفواري مشارك بـ"شباب العالم": نهتم بجلسات السلام بالمنتدى

وقال بيير أحد الشباب الأفارقة المشاركين في منتدى "شباب العالم" إنه يهتم بجلسات السلام خلال فعاليات المنتدى.

وتابع أن بلاده كوت ديفوار تعاني من بعض الحروب ولذلك فهو مهتم بكيفية صناعة السلام ومحاربة التمييز.

إحدى المشاركات في منتدى الشباب: كنت أظن أن شرم الشيخ للسياحة فقط

وقالت جواهر مورادوفا، من أزربيجان، إحدى الفتيات المشاركات في منتدى "شباب العالم"، إنها كانت تظن أن شرم الشيخ مدينة للسياحة فقط.

وأضافت أن لديها أصدقاء كثيرين قاموا بالاشتراك في النسخ السابقة من مؤتمرات الشباب في شرم الشيخ.

وتابعت أنها كانت تشارك في أحد المشروعات الدولية وأحد المشاركين أبلغها بوجود منتدى جيد جدا سيعقد في مصر في مدينة شرم الشيخ وقامت بالاشتراك.

وينطلق غدا منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.

ويناقش المنتدى القضايا المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.