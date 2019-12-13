كشفت هبة عاطف، أول مضيفة طيران بمتلازمة داون، كواليس أول رحلة لها على متن إحدى الرحلات الجوية.

وقالت عاطف خلال استضافتها ببرنامج "الجمعة في مصر" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد على شاشة "mbc مصر": "فيه بنات كتير بتحلم تبقى مضيفة عشان تسافر وتلف العالم، وبحلم أزور دول العالم خصوصا الدول العربية زي الإمارات والكويت والسعودية والمغرب وتونس".

وأضافت: "فيه كلمة عمري ما هانساها قالها السفير رضا عبدالعزيز لماما وقالها إني عندي كاريزما وحضور".

وعن كيفية قضاء يومها أوضحت أنها تستيقظ مبكرا ثم تتوجه للجامعة، وتقضي باقي اليوم في المذاكرة، "زمايلي بيبعتولي المحاضرات على واتس آب".

وقالت سونيا بيومي والدة هبة، إنها لم تكن خائفة على مشاركة ابنتها في الرحلة ولازمتها، و"بحب إنها تخوض التجارب على قد ماتقدر، وكانت عاملة جو حلو جدا، وكانت بتدي الأطفال هدايا".