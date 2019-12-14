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معركة تحرير طرابلس

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الأمن والتعاون الأوروبي ترصد تقدما في وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

الأمن والتعاون الأوروبي ترصد تقدما في وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

باكستان تدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد إجراءات الهند في جامو وكشمير

باكستان تدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد إجراءات الهند في جامو وكشمير

بومبيو يحذر إيران من رد حاسم في حال أضرت بالمصالح الأمريكية في العراق

بومبيو يحذر إيران من رد حاسم في حال أضرت بالمصالح الأمريكية في العراق

الخارجية الروسية: فرضية وقوف موسكو وراء قتل مؤسس "الخوذ البيضاء" مسيسة

الخارجية الروسية: فرضية وقوف موسكو وراء قتل مؤسس "الخوذ البيضاء" مسيسة

وزير الدفاع الأمريكي يندد بـ"الطفيليين" داخل حلف "الناتو"

وزير الدفاع الأمريكي يندد بـ"الطفيليين" داخل حلف "الناتو"

"شباب ورياضة" دمياط تنظم فعاليات انتخابات برلمان الطلائع

"شباب ورياضة" دمياط تنظم فعاليات انتخابات برلمان الطلائع

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