قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه برغم إحراز تقدم في قضية حل الصراع في منطقة دونباس بأوكرانيا لكن لا يوجد داع حاليا لرفع العقوبات عن روسيا، مضيفة -خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم - إنها أوضحت للمشاركين في القمة الأوروبية نتائج لقاء "نورماندي 4" حول الصراع في شرق أوكرانيا، والذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في التاسع من ديسمبر الجاري، وأوضحت ميركل: "قلنا إن بعض التقدم أحرِز إلا أنه ليس كافياً لإزالة العقوبات".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا أمس الخميس في بروكسل على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر قادمة، أي حتى يوليو 2020.