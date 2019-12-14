أعلن اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية والتنفيذية للخط الرابع للمترو بالهرم مطلع يناير المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة عازمة على تحقيق كافة مشروعات الأنفاق لخدمة جموع الركاب وتخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، مؤكدا أن وَزارة النقل تعاقدت الأسبوع الماضي مع شركة هرنكنشت الألمانية لتدبير 4 ماكينات حفر لتنفيذ المشروع.

وأشار "والي" في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الخط الرابع للمترو يمتد بطول 42 كم، ويشمل 40 محطة نفقية وسطحية، ومقسم إلى مرحلتين، إحداهما بطول 19 كم، ويضم 17 محطة، والمرحلة الثانية بطول 23 كم، وتضم 21 محطة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تشمل محطات (حدائق الأشجار، وحدائق الأهرام، والنصر، والمتحف الكبير، وميدان الرماية، والأهرام، والمريوطية، والعريش، والمطبعة، والطالبية، ومدكور، والمساحة، والجيزة)، موضحا أنه سيتم تنفيذه من خلال شركات مصرية يابانية.

وقال "والي"، إنه جاري إنهاء تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، لافتا إلى أن تبدأ أعمال الحفر من محطة «حي الأشجار» مروراً بالطريق الدائري، نزولاً إلى «ميدان الرماية» و«شارع الهرم» حتى نهايته، ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة «الفسطاط»، ويتم الربط مع الخط الأول «المرج - حلوان» عند محطة الملك الصالح.

يذكر أن وزارتا النقل والاستثمار والتعاون الدولي، عقدتا اجتماعا مشتركا الأسبوع الماضي، مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بحضور السفير ماساكي نوكي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وفريق عمل الوزارتين، وذلك لمتابعة كافة الاجراءات التعاقدية الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق.