إعادة التيار الكهربائي لمصنع بلاستيك بالمنوفية حفاظا على حقوق العمال

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وكيل وزارة الكهرباء بحل مشكلة أحد مصانع البلاستيك بقرية زاوية جروان بالباجور وإعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى للمصنع حفاظا على الصالح العام وحرصا على حقوق العاملين بالمصنع، في استجابة سريعة لشكوى عمال أحد مصانع منتجات البلاستيك .

وكانت شركة الكهرباء فصلت التيار عن المصنع نتيجة لوجود كابلات ضغط عالي هوائية قريبة منه مما أدى لتوقف العمل، وعلى الفور تدخل محافظ المنوفية وتم حل المشكلة وإعادة التيار مرة أخرى بعد إقرار صاحب المصنع بتحمل تكلفة تعديل الخطوط الهوائية للضغط العالي إلى كابلات أرضية .

وتوجه العاملون بالمصنع بالشكر لمحافظ المنوفية نظرا لما لمسوه من الاستجابة السريعة وحرصه على إعادة العمل مرة أخرى بالمصنع حفاظا على مصدر رزقهم .