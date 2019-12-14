شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، مراسم توقيع عقد بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" ومجموعة "بولي" الصينية الدولية بهدف إنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

ويأتى توقيع هذا العقد في ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية الصينية في مختلف المجالات، وزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الجانب الصيني.

ويهدف العقد إلى التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجموعة "بولي" في مجال التصنيع المشترك للإطارات بأنواعها المختلفة، والتي من المقرر أن تصل إلى عدد 3 مليون إطار سنويا، حيث يأتي هذا التعاون للحد من استيراد إطارات السيارات الذي وصل إلى 186 مليون دولار عام 2018.

كما يأتي توقيع العقد تأكيداً على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركات العالمية، من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات للشركات والوحدات التابعة للوزارة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية بالدولة.

من جانبه استعرض ممثل مجموعة شركة "بولي"، استراتيجية تطوير مشروعاتها المستقبلية في أفريقيا، مؤكداً أن مصر مؤهلة لتصبح مركزاً رئيسياً لصناعاتها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ضوء ثقة المجموعة الكبيرة في مناخ الاستثمار بها، والذي يتمتع بإمكانيات ومقومات متميزة ومتنوعة في ضوء الإجراءات المتعددة التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة على صعيد تعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار بالقطاعات التصنيعية المختلفة.

كما أعرب عن اعتزاز مجموعة الشركة الصينية بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية من خلال وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً على أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات في مجال التصنيع المختلفة يتيح لها إمكانية نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع إطارات السيارات بمختلف أنواعها إلى مصر.