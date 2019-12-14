تشارك مديريات الأمن، في فعاليات المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد"، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وفي ضوء انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد"، تواصل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، توفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبيرة من أفرع السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين خاصةً بالقرى والنجوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق، وذلك عقب إقبالهم الكثيف على أفرع الأسواق المختلفة المشاركة في المبادرة.

كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي حاز على إعجاب المواطنين.