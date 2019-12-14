قال الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل مرسال، إن محاكمة البشير خطوة مهمة تجاه تحقيق العدالة، لافتًا إلى أن النظام البائد يدفع ثمن جرائمه في حق الإنسانية وحق الشعب السوداني.

وأضاف مرسال، في مداخلة له في مع قناة "الغد الإخبارية"، أن القانون السوداني يكفل حرية التعبير والرأي، موضحًا أن الحكومة السودانية الحالية لن تسمح بأي مظاهر للفوضى والشغب للتأثير على سير العدالة.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن النظام المخلوع ارتكب جرائم في دارفور وجنوب كردستان والنيل الأزرق أبشع من تلك التي يحاكم عليها.

يذكر أن المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قضت بوضعه في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي.

كانت المحكمة استمعت في منتصف نوفمبر الماضي إلى شهود العيان، حيث يواجه البشير اتهامات منها الفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية والمحلية على نحو غير قانوني.