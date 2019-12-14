الثورة الصناعية الرابعة (4IR)، هي عصر دمج التقنيات من خلال طمس الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية، والتي تعد أحد أبرز الموضوعات التي ستتناولها إحدى جلسات منتدى شباب العالم، الذي ينعقد هذه الأيام بمدينة السلام (شرم الشيخ)، تحت عنوان: "كيف نستعيد الثورة الصناعية الرابعة؟".

وفي هذا الصدد، أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تمتلك البنية التحتية التي تؤهلها في الوقت الحالي لدخول الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن مصر حققت تطورا كبيرا في التعليم الفني، فأصبحنا ندخل المسابقات الدولية ونحصل على المراكز الأولى في هذا المجال.

وأضاف "متولي"، لـ"الوطن": لدينا مؤهلات كدولة، ونمتلك موقعا جغرافيا، وطفرة في الموارد مثل الكهرباء والطرق التي سهلت كثيرًا من عملية الانتقال، وكل هذه الأسباب عوامل للنجاح"، مؤكدًا أن دخول مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، لابد أن يكون من خلال طريقين، أحدهما تطوير المناطق الصناعية، والدولة بالفعل في هذا الاتجاه، والطريق الآخر هو تشغيل المصانع المتعثرة وإسقاط الديون عنها، لافتًا إلى أهمية المبادرة التي اتخذها البنك المركزي بتوجيهات من القيادة السياسية بإسقاط الديون عن المصانع المتعثرة.

وشدد عضو لجنة الصناعة، على أنه لابديل عن النهوض بالاقتصاد المصري وزيادة معدل النمو فيه، إلا من خلال صناعة حقيقية بجانب التصدير، مؤكدًا أن الصناعة تسير في طريقها نحو النهوض، ولاسيما بسبب الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا المجال.

"الفقى": العامل سيكون له برستيج في الثورة الصناعية الرابعة

من جانبه قال خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، إن الثورة الصناعية الرابعة، مهمة جدًا، ولكن ليس لأنها تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، ولكن لأنها تعطي فرصة أكبر لإبراز إبداع العمال.

وأضاف "الفقي"، لـ"الوطن"، أنه مهما كان حجم التطور والتكنولوجيا، فلابد أن ينفذها العمال والفنيون والقائمون على المهنة، مشيرًا إلى أن تلك الثورة من المفترض أن تعطي دفعة قوية لرجال الأعمال كي يكون لديهم منافسة من حيث المنتج، إلى درجة تصل حد التصدير.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية، أن العامل سيكون له "برستيج" بكل تأكيد، حال دخول الثورة الصناعية الرابعة، خاصة مع تحول العامل الذي كان يعمل بالأجهزة والآلات التقليدية، إلى عالم التكنولوجيا، مؤكدًا على أهمية التدريب والتثقيف في جميع المهن وكافة طوائف المجتمع من دكتور الجامعة حتى أصغر عامل، لأن أي مهنة إذا لم يتوفر لها التدريب والتثقيف والتحديث ستقف محلك سر وتتخلف وتتراجع.

وتنطلق فعاليات "منتدى شباب العالم " في نسخته الثالثة، مساء اليوم، في الفترة بين 14 إلى 17 ديسمبر 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشهد هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية.