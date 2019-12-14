"الأوقاف" تطلق مسابقة الإمام المثالي 2019

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب الترشيح لمسابقة الإمام المثالي على مستوى الجمهورية 2019.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الضوابط كالتالي: ترشح كل مديرية (أ) أفضل إمامين بها علميًّا ومهنيًّا بخطاب رسمي مشفوع بمبررات الترشيح، وترشح كل مديرية (ب) إمامًا بذات الضوابط والطريقة، ويرشح رئيس القطاع الديني إمامين، ورئيس قطاع المديريات إمامين، ووكيل الوزارة لشؤون الدعوة إماما، ووكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم إماما، بذات الضوابط والطريقة.

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات تجري بين المرشحين تحريريًّا وشفويًّا، وستكون التصفية النهائية علنية بحضور ورئاسة الوزير شخصيًّا، وسيتم منح الإمام المثالي شهادة تقدير ومكافأة قدرها 50 ألف جنيه، كما سيتم منح مدير المديرية التي يفوز منها الإمام شهادة تقدير ومكافأة قدرها 3 آلاف جنيه لحسن اختياره، ويشترط موافقة الإمام المرشح كتابة على الترشيح وإقراره بالالتزام بحضور الامتحانات وعدم التخلف عنها، على أن تصل الترشيحات إلى رئيس القطاع الديني مشفوعة بمبررات الترشيح في موعد أقصاه الخميس الموافق 19 ديسمبر.