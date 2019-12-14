قالت إيمان غنيم، أحدى أبطال مسرحية محاكمة سانتا كلوز والتي تم عرضها بمنتدى شباب العالم، إن العمل قد تم إنجازه في 14 يوما بمشاركة 31 مصريا و16 أجنبيا ما يعد إعجازا.

وأضافت "غنيم" خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" من شرم الشيخ، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أن لغة الفن هي ما جمعت أبطال العمل الذي تم إنجازه في أيام قليلة: "العمل كان إنسانيا، موضحة أن العمل قد حظي بإعجاب كافة الحضور وذلك لتنوعها الثقافي واللغوى الثري: "اللي كنا بنقوله بالعربي اللي من فيتنام كان بيعيط لأن المشاعر واصلة، الإنسانية والفن لغة واحدة".

وأكدت أنه وبالرغم من مشاركة عدد من الأجانب للمسرحية غير أن كافة القائمين على العمل قد نشأت بينهم روح طيبة عكسها براعة العمل الدرامي: "فجأة بقينا صحاب كأننا نعرف بعض من 20 سنة، وإحنا في تواصل دائم من أول ما بنصحي لحد نهاية اليوم"، مشيرة إلى أن المخرج الكبير خالد جلال قد عمل على ربط كافة الممثلين من شتى البلدان ببراعة شديدة، حتى نشأ ذلك الشعور الطيب بين الممثلين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم، مساء اليوم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، حيث يستمر المنتدى من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.

ويقدم منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل. كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.