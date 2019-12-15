مشاركون بمنتدى الشباب: مصر دائما أبوابها مفتوحة لجميع الثقافات

أكد مشاركون في منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، أن مصر نجحت في خلق ساحة لحل المشكلات التي تعاني منها الدول، بالإضافة إلى خلق حالة من التبادل الثقافي عبر اقامة المنتدى بشكل دوري، مؤكدين أن مصر دائما أبوابها مفتوحة لجميع الثقافات.

ووجهوا في تصريحات خاصة لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على منح الفرصة للشباب للاستماع إليهم والتعرف على أفكارهم، بالإضافة إلى التنظيم الرائع وحسن الضيافة.

وقالت آنا فومينا، من روسيا، إن المنتدي يوفر مساحة كبيرة للشباب من مختلف دول العالم لتبادل الأفكار والثقافات التي يكتسب من خلالها الشباب الخبرات، مشيدة بالفاعليات التي ينظمها مسرح شباب العالم من مختلف الدول.

ملتقى الثقافات

وأعرب جون لوكر، من إيطاليا، عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، وطريقة تنظيمه، مؤكدا أنه يضم عددا كبيرا من الثقافات من البرازيل والصومال وإيطاليا والعديد من الدول، وهذه ليست الزيارة الأولى له لمصر، حيث يزورها في الصيف والإجازات، ولديه العديد من الأصدقاء في مصر.

وقالت أميرة سلامة، إيطالية من أصل مصري، طالبة بالسنة الأخيرة في كلية اللغات والعلوم السياسية في إيطاليا، إنها تتمنى أن يكون لها دور من خلال مشاركتها في هذا المنتدى، وتقوم بتوصيل للعالم بصفة عامة وإيطاليا بصفة خاصة رسالة سلام من أرض السلام، والتعريف بالدور الذي تقوم به مصر لنشر المحبة والتعارف بين بلدان العالم.

وأعربت عن سعادتها لتنظيم مصر لهذا المنتدى الذي يُعتبر دعوة أمن وسلام لشباب العالم، ويؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان وأبوابها مفتوحة للجميع، معربة عن املها في العودة مرة أخرى بعد الانتهاء من الدارسة، لإقامة مشاريع تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

حدث فريد من نوعه

فيما قالت هابيلا أوجسبورج، من نيجيريا، إن اهتمام مصر بشباب القارة الأفريقية يؤكد معرفتها بالمشاكل الحقيقة لدول القارة، مشيرة إلى أن الشباب هم مستقبل القارة وقادرون على قيادتها نحو التنمية، ومنتدى شباب العالم حدث فريد من نوعه، كما أن تنظيمه بشكل دوري يؤكد أن مصر لديها خطة واضحة لدعم وتمكين الشباب في كافة المجالات، وأهمية توعية الشباب بمشاكل بلدانهم لكي يشاركوا في وضع الحلول التي تسهم في نهضتها.

مصر نجحت في خلق نوع من التبادل الثقافي

وقالت المهندسة بيان الرياتي، من المملكة الأردنية الهاشمية، إنها المشاركة الأولى لها في منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، مؤكدة أن المنتدى على درجة كبيرة من الاحترافية في كل شيء، بدء من توجيه الدعوات والاستقبال والإقامة والمشاركة في الجلسات وورش العمل.

وأوضحت أن المنتدى فرصة للتعرف على العديد من الثقافات والحضارات المختلفة، حيث يشارك في المؤتمر العديد من الجنسيات، بالإضافة إلى تكوين شبكة كبيرة من العلاقات الاجتماعية مع مجموعة من الشباب العربي والأوروبي.

وأكدت الرياتي، أن مصر نجحت في خلق نوع من التبادل الثقافي الكبير من خلال العدد الكبير المشارك في المنتدى من جميع الجنسيات.

مناقشات ثرية في ورش العمل

واعتبرت رنا بو جابر، من لبنان، طالبة بكلية الحقوق، مشاركتها في منتدى شباب العالم تجربة فريدة من نوعها، مشيرة إلى أن المنتدى كان فرصة للتعرف على مجموعة من الشباب من مختلف دول العالم وتبادل الثقافات والتعرف على تطلعات الشباب.

أضافت أن ورش العمل التي أقيمت خلال المنتدى ثرية جدا، والنقاش كان مفيدا جدا للمشاركين، موجهه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنظمي المنتدى على منح الفرصة للشباب، للاستماع إليهم والتعرف على أفكارهم، معربة عن أملها بان يجري تنفيذ التوصيات التي تخرج عن المشاركين إلى أرض الواقع.

فعاليات المنتدى ترسم طريق المستقبل

وقالت غفران شيبان، من اليمن، طالبة بالسنة الثانية بالطب ومقيمة في إيطاليا، إنها للمرة الأولى تشارك في المنتدى، معربة عن سعادتها للتعرف على شباب من مختلف الجنسيات ومن بلدان مختلفة، حيث إن مثل هذه الفعاليات مهمة جدا للشباب لأنها ترسم خريطة طريق للمستقبل، وفرصة لتبادل الحوار الجاد بين الشباب، مشيدة بالمجهود الكبيرة الذي بذلتها مصر لتنظيم المنتدى.

مناقشات المنتدى تمس واقع الشباب ومستقبله

وقالت أسماء ربحيه، من تونس، خريجة إدارة أعمال، إن المنتدى فرصة للتعرف على خبرات مختلفة من خلال ورش العمل التي نظمها، مشيرة إلى أنها تمس واقع الشباب ومستقبلهم والتعرف على المشاكل الموجودة في كل دولة مع وضع حلول لتلك المشاكل.

وأشادت بدور شباب مصر في تنظيم المنتدى خصوصا المتطوعين، مؤكدة أن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه المنتديات وبكفاءة عالية.

المنتدى صوت الشباب لكل العالم

وقال عبد الحليم زاهيبي، من تونس، إن المشاركة هي الأولى له، معتبرا نفسه من المحظوظين الذين شاركوا في المنتدى، مؤكدا أن المنتدى هو صوت الشباب، وهو الفرصة الأنسب لكي يصل صوت الشباب للعالم من مصر، حيث إن الشباب يمكنهم أن يحدثوا الفارق، وأن يغيروا الواقع في العديد من المجالات.

أما جيهان النعيري، دكتورة في علوم الأرض من تونس، فقالت إن المنتدى من المنتديات الرائعة على مستوى العالم، موجهة الشكر للمنظمين على هذا الجهد الكبير والتنظيم الرائع .

وقالت أمينة البعلي، من تونس، إنه للمرة الأولى تشارك في المنتدى، بل هي المرة الأولى التي تزور فيها مصر، مؤكدة أن ورش العمل التي تقام خلال المنتدى هي القلب النابض للمنتدى والعمود الفقري له، باعتبارها فرصة للشباب للتفاعل والتعبير عن الرأي وتبادل الأخبار وإظهار الإبداعات.

المنتدى "كأس عالم" يجمع الناس من كل مكان لإسعادهم

ووصف كريم درويش، من المملكة المغربية، منتدى شباب العالم ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي تضم جميع دول العالم في مكان واحد بهدف إسعاد الناس، وهو ما قامت به مصر من خلال تنظيم المنتدى، ودعوتها لشباب العالم للمشاركة في هذا الحدث الكبير، للاستماع إلى صوتهم، ومعرفة مشاكلهم، والعمل على حلها.