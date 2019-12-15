أكد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء بالأمم المتحدة ديفيد بيزلي، أن هناك طفلا بموت جوعا كل 5 ثوانٍ: "لقد مات طفل الآن"، مشيرا إلى أنهم يملكون 361 تريليون من الثروة الموجودة على الأرض، ومع ذلك يموت الناس من الجوع.

وأضاف بيزلي، خلال مشاركته فى جلسة "الأمن الغذائي في أفريقيا"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أنهم أحرزوا تقدما كبيرا منذ 200 عام، موضحا أنه على الرغم من توزيع كمية أكبر من الغذاء وكمية أكبر من الثروة، فإن كل هذا لا يكفي 820 مليون شخص يذهبون إلى فراشهم جائعين كل ليلة.

وتابع بأن معدل الجوع ارتفع خلال الـ25 عاما الماضية حتى وصل إلى 77 مليون شخص، مشيرا إلى أن هناك الكثيرين على وشك المجاعة، ليصل عددهم إلى 250 مليون شخص لا يعرفون إذا كانوا سيتناولون الوجبة القادمة أم لا.

انطلق منتدى شباب العالم، مساء أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة. كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.