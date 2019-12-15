تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدروع، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للمحافظ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال عقد ملتقيات توظيفية فاعلة خدمة لشباب مصر بتوفير فرص عمل كريمة لائقة لهم، وإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتسليم شهادات "أمان".

كما أهدى السيد إبراهيم الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، درع المديرية لكل من الوزير، والمحافظ تقديرًا لهما على رعايتهما للمؤتمر والملتقى التوظيفي.