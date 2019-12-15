شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مدير الإدارة، اليوم الأحد، حملة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين المحافظة لمداهمة أحد مخازن الأدوية غير المرخصة بمدينة الإبراهيمية، نظرا لورود معلومات تفيد قيامه بالإتجار في الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 47ألفا و343 (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة معدة للبيع بالجملة في مكان غير مرخص له الاتجار والتوزيع على الصيدليات، منها غير مسجل بوزارة الصحة المصرية مجهولة المصدر، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع.

وجرى تحريز المضبوطات من الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلي عدد 10 دفاتر إيصالات استلام نقدية مستخدمه في تسجيل تعاملات المخزن غير المرخص، وعدد من الفواتير الصادرة التي تفيد تعاملات المخزن في التوزيع بالجملة على صيدليات بدون ترخيص لذلك، كما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة مركز الإبراهيمية.