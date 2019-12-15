من هي المسؤلة اليونانية "صوفيا زخاري" التي هاجمت تركيا بمنتدى الشباب؟

هاجمت نائب وزير التعليم اليوناني صوفيا زاخاراكيس "زخاري"، صاحبة الـ"43" عامًا، السياسة التركية تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعامل مع المهاجرين، أثناء كلمتها بفعاليات جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة" بمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "تركيا لا تلتزم باتفاقية المهاجرين الأوروبيين في مارس 2016، وهو ما أدى إلى زيادة تدفق المهارجين إلى بلدها اليونان".

"الوطن"، تعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن "زخاري"..

- وُلدت بالعاصمة اليونانية أثينا عام 1976، وبدأت حياتها المهنية كمُعلمة يونانية، إلى أن أصبحت نائبة لوزير التعليم ومسؤولة عن ملف التعليم الابتدائي والثانوي في حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس. وكانت صوفيا عاشقة للأدب في مراحل دراستها، فدرست الأدب الإنجليزي في جامعة أثينا وحصلت على درجة الماجستير في التعليم المقارن وإدارة المنظمات التعليمية الأوروبية.

- عملت في السابق بالمدارس العامة والخاصة، وتستطيع التحدث بثلاث لغات أخرى دون اليونانية وهي: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وتم اختيارها في مارس الماضي كمتحدث باسم الديمقراطية الجديدة في اليونان.

- لم تكن زيارة صوفيا إلى مصر لحضور منتدى شباب العالم، هذه الأيام هي الأولى لها، فقد زارت القاهرة سبتمبر الماضي، لحضور حفل تكريم كنيسة القديسين كونستانتينوس وإليني.

"صوفيا زخاري" تشيد بالمدارس اليونانية في مصر

واستغل نائب وزير التعليم زيارتها آنذاك في تفقد أحوال المدارس اليونانية، والتي أبدت سعادة بالغة بالحالة التي وجُدت عليها المدارس بمصر، قائلة: "يمكنك سماع القلب النابض للتعليم اليوناني هنا في مصر، فأنا متأكدة من أنه يمكنك هنا أن تجد أشخاصًا لا يحبون بلدهم مصر فقط، ولكنهم أيضًا يحبون اليونان ويحترمونها"، مؤكدة التزام اليونان بحل جميع مشاكل المدارس اليونانية في الخارج.