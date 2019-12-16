قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن منتدى شباب العالم يتعرض لجميع نشاطات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدءا من البنية التحتية المعلوماتية مرورًا بالتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

وأضاف طلعت، خلال لقاءه على هامش المنتدى مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن مصر تسعى لرقمنة بنيتها التحتية وتقديم خدمات حكومية مرقمنة، وإدارة ذكية للمدن الجديدة التي يتم بنائها في مصر.

وأوضح أن الدولة تسعى أيضًا لبناء منظومات لترشيد مرافق الدولة وتحفيز الأداء الفعال ومراقبة الأداء الحكومي وكفائته وفعاليته، وتقديم خدمات تعليمية وصحية رقمية، لافتًا إلى أن مظلة بناء مصر الرقمية رحبة وأنها تخضع لكثير من حلقات النقاش في منتدى شباب العالم.