السلطات المغربية تحبط عملية إرهابية في مدينة مكناس

أحبطت السلطات المغربية عملية انتحارية وشيكة، كان يخطط لها متطرفا مواليا لتنظيم "داعش" في مدينة مكناس المغربية.

وأسفرت التحريات الأمنية عن المشتبه به، عن ضلوعه في الترويج للفكر الداعشي المتطرف، بالإضافة إلى محاولاته الحثيثة للحصول على معلومات وبيانات حول كيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

وأصدرت السلطات المغربية بيانًا رسميًا أوضحت خلاله، أن المتهم كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة في المدينة المغربية مكناس.

وأوضح البيان أن عملية القبض على المتهم أسفرت عن العثور بحوزته على أجهزة إلكترونية ومخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات.