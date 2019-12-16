الأرصاد: عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وانحسار فرص سقوط الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وأن تهدأ الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

طنطا 11 20

الإسكندرية 12 22

مطروح 11 21

دمياط 12 21

الإسماعيلية 13 20

السويس 13 20

العريش 10 21

رأس سدر 16 20

نويبع 13 20

طابا 10 20

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 14 22

سوهاج 10 21

قنا 11 22

الأقصر 10 22

أسوان 12 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 28

المدينة المنورة 11 22

الرياض 12 22

المنامة 19 24

أبو ظبي 22 29

الكويت 12 23

القدس 06 14

غزة 11 20

بغداد 09 18

الخرطوم 15 30

تونس 14 23

طرابلس 13 23

الجزائر 13 20

الرباط 09 19

نواكشوط 17 27