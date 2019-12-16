أصيبت ربة منزل برش خرطوش في الرقبة عقب عبث طفلها بفرد خرطوش صناعة محلية، وتم نقلها لمستشفى المنشأة المركزي للعلاج، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "سلوي.ن.أ" 36 عاما ربة منزل وتقيم بناحية مركز طما مصابه برش خرطوش بالرقبة من الناحية اليسرى وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال زوجها "ياسر.ا.س" 38 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام ابنها الطفل "أسامة.ي.أ" 13 عاما تلميذ ويقيم بذات الناحية بالعبث بسلاح خرطوش بالمنزل خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما أدي لحدوث إصابتها وبمناقشة الأخير قرر بمضمون ما تقدم.

تم ضبط السلاح المستخدم وهو عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.