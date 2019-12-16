تحدث جرهام بروان مؤلف الكتب الأكثر مبيعًا في العالم عن التعليم، عن كتابه وذلك على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وقال بروان إن كتابه ظهر عام 2014 وأنه دراسة عالمية تشتمل كل دول العالم مشيرًا إلى أنه زار أغلب دول العالم وتعرض لحضارات كثيرة وزار معسكرات للاجئين، كما زار الحدود السورية وجبال الصين لافتًا أنه حاول اكتشاف أفضل طرق للتعليم والدراسة.

وأوضح بروان أن الرائع في كتابه وما جعله أكثر مبيعًا أن الناس كانت تسأل عن تغير العالم بصورة سريعة ومواكبة هذا التسارع في العالم خاصة أسس التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم يشبه دور الآباء الذين يسعوا لصقل مهارات أبنائهم.

ولفت بروان إلى أن الطالب ينسى كل ما حفظه بمجرد خروجه من الامتحان مؤكدا أن المسألة ليست بخصوص المجموع الذي يحصل عليه ولكن الاهتمام الحقيقي بجودة التعليم مشددًا على تطور العالم وتطور المعلومات وضرورة مواكبة تطور طرق التدريس الحديثة.