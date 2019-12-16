أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرارات رقم 1093 إلى 1097 لسنة 2019، بشأن التزام المنتجون بالمواصفات القياسية المصرية.

ونص القرار على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية والمقاييس المدرجة بهذا القرار بالإنتاج، طبقا للمواصفات القياسية المصرية، على أن يمنحوا مهلة قدرها 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعهم.

كما نص القرار رقم 1094 على أن يلتزم مقدمو الخدمات بأداء الخدمة طبقا للمواصفات القياسية المصرية الكيماوية المدرجة بالقرار.

ونص القرار 1095 على أن يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة بالقرار مهلة مقدارها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل.

ونشرت "الوقائع المصرية" القرارت وبنودها فى عددها الصادر بتاريخ اليوم للاطلاع عليه اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا.