قال أبجيت ناسكار من الهند أحد المشاركين في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟" بمنتدى شباب العالم، إنّ الذكاء الاصطناعي يتصرف ليكمل حياة البشر كما هي، لتعزيز وتعظيم القدرات، وليس ليحل محل حياة الإنسان.

وأضاف ناسكار خلال كلمته في الجلسة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الذكاء الاصطناعي لديه قدر من الإحساس لكنه لا يكون شبيهًا بالإحساس البشري، ويجب أن يكون هذا الأمر مبرمج وناجم عن حدوث أمر غير طبيعي، لأن الإحساس البشري ناجم عن تجارب حياتية وشخصية.

واستكمل ناسكار أنّه لم يتم برمجة أي شكل من أشكال الحياة لكن البشر يتطورون، موضحًا أنّ تطور الإحساس داخل الروبوتات الآلية سيكون ناتجًا عن أمور خارجة عن الطبيعة.

ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل.

كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثون، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.