قال أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، إنّ ريادة الأعمال من الأشياء التي يرغب الجميع في العمل بها، متابعا: "الشباب يرغب في العمل والاستقلال، وأفريقيا هي قارة الفرص، لكن هذه الفرص تحتاج لاستغلالها وتحتاج للعمل والجهد".

وأضاف عثمان خلال حديثه في جلسة "آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أنّ أفريقيا تشهد كثير من الجهود في مجال البنية التحتية، ولكن نحتاج لتمكين رواد الأعمال من أجل حياة أفضل للمواطن الأفريقي، مشيرا إلى أنّه في عام 2040 سيكون 50% من شباب العالم من قارة أفريقيا والشركات الكبرى، لذلك يجب أن يستثمر الجميع داخل القارة حتى لا يهجر هؤلاء الشباب قارتهم.

وتابع عثمان أنّ ريادة الأعمال تروّج على أنّها ستكون المهنة الوحيدة للشباب، لكن هذا غير صحيح، لأنّ رواد الأعمال 80% منهم يفشلون في المشروعات التي يبدأوها، لافتا إلى دور حاضنات الأعمال إذ توجد 650 حاضنة أعمال بأفريقيا وتُقاد من الحكومات والقطاع الخاص ولكن 110 منهم أنهوا عملهم العام الماضي نتيجة أنّهم كانوا ممولين بمنح مؤقتة أو الإفلاس.

وشدد عثمان في نهاية حديثه على أنّه من المهم أن يتولى مواطني قارة أفريقيا قيادة دفة تنميتها.

انطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.