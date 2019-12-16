كشفت مصادر مصرفية مسؤولة، أنَّ الصناديق الدولية استثمرت نحو 490 مليون دولار في السوق المصرية اليوم.

وذكرت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ تلك الأرقام جاءت نتيجة للتطورات الإيجابية في الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، فبدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بغزارة الدخول في الأسواق العالمية وكان نصيب السوق المصرية اليوم أكثر من 490 مليون دولار، في أدوات الدين وسوق المال.

وتابعت المصادر: "تأتي تلك الأرقام معبّرة عن تحسن الأوضاع النقدية والمالية في السوق المصرية؛ وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي وكان تحرير سعر الصرف أحد أبرز محاوره، في ‘طار رؤية قوية للقيادة السياسية وتفهم ومساندة شعبية".