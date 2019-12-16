انتقلت النيابة العامة، منذ قليل، إلى مكان العثورعلى جثة طفلة بالمجاورة الثانية التابعة للحي السادس بأكتوبر، وذلك لمناظرة الجثة، بعد تلقيها محضرا رسميا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفلة فى تبلغ من العمر 4 سنوات.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بسرعة تحديد الجاني والقبض عليه.

وأفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرها اللواءان محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، ونائبه مدحت فارس، أن المجني عليها مصابة بسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، وأنها ملقاه في مدخل العقار رقم 25 بالمجاورة المذكورة.

ودلت التحريات وشهادات أهالي المنطقة، أن أسرة الطفلة المجني عليها مفككة، ورجحت تورط أحد الوالدين في الواقعة.