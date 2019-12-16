قال الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن التنمية والزمن، هما أبرز تحديان يواجهان الدولة المصرية، موضحًا، أن مصر حصلت على أعلى معدل للنمو الاقتصادي، في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف "سعيد"، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامجها "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم: "يجب أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 8%، وذلك بسبب زيادة معدل النمو السكاني، بالإضافة إلى زيادة الكتلة الشبابية، ما يضع عبئًا على الدولة".

وتابع: "الزمن عند الرئيس السيسي مهم للغاية، وهو دائمًا ما يتحدث عن أهمية تحقيق مكانة كبيرة لمصر على المستوى الدولي، وعندما سألني على ذلك قلت 3 سنوات، فقال كتير، فشرحت له، أهمية مراكز البحوث، ودورها في الاستثمار".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.