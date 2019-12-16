أكد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن الحكومة المصرية كانت شجاعة عندما أعلنت أرقام الفقر المدقع ووضعت السياسات اللازمة لانتشال هذه الطبقة، موضحًا أنه وفقًا للمؤشرات المحلية ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع 6 مليون مواطن.

وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، أن المؤشرات العالمية التي تضم مكونات أخرى ترى أن أعداد من يعانون الفقر المدقع في مصر تبلغ نسبتهم 32% من عدد السكان بإجمالي 32 مليون مواطن، مؤكدًا أن انتشال المواطنين من الفقر المدقع يتوقف على السياسات الموضوعة في هذا الصدد.

وأشار النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إلى أن السياسات الاقتصادية من خلال الدعم سواء بصوره نقدية أو عينية ليست كافية لمجابهة الفقر، وهناك نماذج لدول أخرى مثل سنغافورة والصين وكذلك بعض الدول الأفريقية يتوقف على الاستثمار في ثلاثة أمور وهي رأس المال البشري تعليم وتدريب ورعاية صحية والاستثمار في البنية الأساسية وكذلك البنية التكنولوجية والاستثمار.

وانطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.