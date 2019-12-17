قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إنه لا يتوقع عند عودته إلى مصر المشاركة في العمل العام من خلال العمل السياسي أو التمثيل في المجالس النيابية عقب انتهاء عمله كنائب أول لرئيس البنك الدولي، حيث سيغادر منصبة في يوم 10 يناير المقبل، موضحًا أن العمل النيابي ليست الفرصة الوحيدة التي أمامه من أجل أن يُشارك فيها، سواء كان مجلس النواب أو مجلس شورى.

وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، أن "الإنسان مع مضي الوقت وتطور خبرته تتغير وتتشكل مواطن أخرى يمكن المشاركة فيها، عودتي واستقراري في مصر مرهون بالوقت، أنا راجل اتعودت على المطارات والسفر بشكل دائم".

وحول الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لمصر في المرحلة القادمة، ذكر أن المرحلة الصعبة مرت بسلام والمستقبل يحتاج روافد للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التكنولوجية وزيادة تيسير الدولة للاستثمار، إضافة إلى التحول الرقمي حتى نصنع لوحة القيادة وهناك مشاكل لم يتوقع البعض عبورها مثل أزمة سعر الصرف رغم وجود بعض المشاكل الهيكلية في سوق العمل والتجارة، إضافة إلى مؤشر المنافسة المتربط بالتحول الرقمي وهذا أمر مهم ومكلف للغاية والاستثمار في البشر والعنصر البشري.